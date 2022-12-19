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Cesedi kucağına alıp kaçmaya çalıştı: Yakayı böyle ele verdi

Cesedi kucağına alıp kaçmaya çalıştı: Yakayı böyle ele verdi
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletindeki Boston şehrinde ilginç bir cinayet olayı meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilginç bir cinayet vakası yaşandı ve olay dünya basınında kendisine geniş bir yer buldu. Boston’daki Roxbury Mahallesi’ndeki bir apartmanın 12. katındaki daire hareketli anlara sahne oldu. Cinayet şüphesiyle polis ekiplerinin takip ettiği 37 yaşındaki Michael Perry isimli bir adam yakalanmamak için yarı çıplak bir şekilde cesedi kucağına alara 12 kattaki pencereden kaçmak istedi. Ancak adam iç çamaşırının sıkışması üzerine kaçmaya çalıştığı yerde asılı kaldı ve polis ekiplerinin kendisini kurtarmasını bekledi.

POLİSLER KURTARDI

Apartman sakinlerinin daireden gelen sesler üzerine polise haber vermesiyle birlikte 43 yaşındaki Jose Aponte'ye ait bir apartman dairesinde bir ceset ile kaçmaya çalışan şüpheli bulundu.

 NBC’de yer alan habere göre, polisin olaya ilişkin kayıtlarında, “Polis oraya vardığında Jose Aponte’nin fiziksel travma nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Michael Perry kaçmak için pencereye yöneldi ve iç çamaşırı takılınca 11. kattaki polis memurları onu ayağından tutarak yakaladı” ifadeleri yer aldı.

Etiketler yaka cinayet
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