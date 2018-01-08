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  3. 08 Ocak 2018 21:40

Ceza alan FETÖ sanığından küstah tehdit !

Kocaeli'de tutuklu yargılanan sanık, mahkeme başkanını tehdit etti.

Ceza alan FETÖ sanığından küstah tehdit !
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Kocaeli'de tutuklu yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonucu mahkeme heyetini  tehdit eden sanık hakkında soruşturma açıldı.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanığa, 6 yıl  10 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör  örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık mühendis Murat  Koyun ve avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Koyun, üzerine atılı suçlamaları reddederek,  ByLock kullanmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu.

FETÖ'nün sohbet toplantılarına öğrenci olduğu dönemde gittiğini ifade  eden Koyun, 2013 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bir daha toplantılara  gitmediğini iddia etti.

Koyun, Bank Asya'daki hesabını öğrencilik döneminde açtığını dile  getirerek, aktif olarak bu hesabı kullanmadığını ileri sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen eylemin, "silahlı  terör örgütüne üye olmak" suçunun unsurlarını oluşturması dolayısıyla sanığı 6  yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

"Sizin yüzünüze tüküreceğim"

Hüküm zaptının kendisine verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı  Muhiddin Paça ve heyete dönen sanık, "Sayın başkan, bu cezayı ben almadım. Siz bu  cezayı kendinize verdiniz. Bu ülkeye bir gün demokrasi ve hukuk geldiğinde bunun  hesabını (sanık sandalyesini göstererek) burada vereceksiniz. Ben de o gün  duruşma salonunda olacağım, sizin yüzünüze tüküreceğim." diye bağırdı.

Bunun üzerine sanık Koyun hakkında tutanak tutularak soruşturma  açıldı.

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