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Cezaevinden firar eden canavar, eşini katletti

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İzmir'de cezaevinden firar eden 26 yaşındaki bir hükümlü 25 yaşındaki eşini bıçakla katletti. Çeşitli suçlardan 48 suç kaydı bulunan cani saklandığı dere yatağında polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi. 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen H.Ç., cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti. İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi M.Ç. ile tartışan H.Ç., yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı. H.Ç., suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, M.Ç.'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan M.Ç., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. M.Ç.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada H.Ç.'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

 'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan H.Ç., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

 

DHA

Etiketler kadın katili canavar cani cezaevi firarisi
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