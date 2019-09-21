CHP erken seçim için kolları sıvadı

Yerel seçimlerde alınan sonuçlar ve AKP içerisindeki çözülmelerin etkisiyle erken seçim ihtimalinin kuvvetlendiğini düşünen CHP, yerel seçim kampanyasının ivmesini düşürmemeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu bu süreçte 14 ili ve ilçelerini ziyaret etti. CHP’de yılsonuna kadar bölge toplantıları yapılacak.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre yerel seçimlerin ardından parti içi yönetmeliklerde değişikliğe giden ve en geç 2020 yılının Mart ayında yapılacak Olağan Kurultay için çalışmalara başlayan CHP’de parti yönetimi bir yandan da olası bir erken seçime “hazırlıksız yakalanmamak” için çalışmalarını sürdürüyor. AKP’nin yerel seçimlerde aldığı yenilgi ve parti içi çözülmelerin erken seçim ihtimalini kuvvetlendirdiği görüşünden hareketle kurmaylarına “Hazırlıklı olun” talimatı veren Kılıçdaroğlu, gittiği kentlerin hemen hemen tüm ilçelerini ziyaret etti. CHP lideri, yerel seçimlerin ardından 14 farklı ilde seçmenlerle buluştu.

SAMSUN’DAN BAŞLADI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun’da dev bir organizasyona imza atan CHP’nin olası bir erken seçime yönelik çalışmaları da bu kentte başladı. Kılıçdaroğlu’nun ilk ziyaret ettiği kent Samsun olurken daha sonra 23 Haziran seçimleri için üç kez İstanbul’u ziyaret etti. CHP Lideri, 26 Temmuz’da CHP Yerel Yönetimler Çalıştayı için gittiği Afyonkarahisar’da halkla bir araya geldi. Daha sonra 2 Ağustos’ta Rize’de seçmenle buluştu, ardından Artvin ve Ardahan’a gitti. 16 Ağustos’ta Nevşehir’i ve Yozgat’ı ziyaret etti. 4 Eylül’de Sivas’ta olan Kılıçdaroğlu, sonra sırasıyla Eskişehir, İzmir, Denizli ve yeniden İstanbul’daki seçmenle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu son olarak Adana’ya bir sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

KURMAYLAR DA SAHADA

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında bölge toplantılarının düzenlenmesi ve örgüt ile seçmenin nabzının tutulması da kararlaştırıldı. Toplantıların merkezi bir kentte yapılması ve çevre illerin parti yöneticilerinin de bu toplantılarda hazır bulunması istendi. Bu kapsamda dün Bolu’da gerçekleştirilen bölge toplantısına Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak kentlerinden temsilciler katıldı. Diğer parti kurmayları da tüm illerde ziyaretler gerçekleştirdi.

24 İLDE TOPLANTILAR

Parti yönetimi tarafından görevlendirilen birçok milletvekili de seçim bölgeleri dışındaki illere giderek toplantılar düzenledi. Milletvekillerinin Meclis açılmadan önce 24 ilde seçmenle bir araya geleceği öğrenildi. İlk ziyaret ise Kars’a yapıldı. CHP’de yılsonuna kadar bölge toplantılarının ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretlerinin süreceği öğrenildi.