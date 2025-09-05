CHP İstanbul'a kayyum atanan 2 isimden çekilme kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Hasaban Babacan ve Müjdat Gürbüz, kayyum heyetinden çekilme kararı aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kalmasıyla ilgili İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam eden davada ara karar açıklandı. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulundaki asil ve yedek üyeler, disiplin kurulundaki asil ve yedek üyeler ve üst kurul ve kurultay delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Görevden alınan yönetim yerine CHP İstanbul İl Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilerini tedbiren kullanmak üzere Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan 'Geçici Kurul' atandı.

HASAN BABACAN KAYYUM HEYETİNDEN AYRILDI

Hasaban Babacan kayyum heyetinden çekilme kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan ile grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve başka arkadaşlarımız partimizin geleceğini, tarihini konuştu. Sayın Hasan Babacan ayrılma kararı aldı" dedi.

BABACAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Kamuoyuna ve Partililerimize,

2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim atanmıştır.

Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum.

Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.''

MÜJDAT GÜRBÜZ DE KAYYUM HEYETİNDEN ÇEKİLDİ

Hasan Babacan’ın ardından Müjdat Gürbüz de kayyum heyetinden çekilme kararı aldı.

GÜRSEL TEKİN "GÖREVE BAŞLADIK" DEMİŞTİ

Gürsel Tekin bugün kayyum heyetiyle bir video yayınlayarak, ''Göreve başladık'' demişti.

Heyetle birlikte kameralar karşısına geçen Tekin, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık." ifadelerini kullandı.