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CHP itiraz etti, AYM uygun buldu! O karar iptal

CHP itiraz etti, AYM uygun buldu! O karar iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler yasasında, Milli Güvenlik Kurulu'nun "icrai karar" almasına yönelik ibareyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 3 Haziran tarihli AYM kararına göre, CHP milletvekilleri tarafından ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunun bazı hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren yüksek mahkeme, mahalle muhtarları veya belediye başkanlığı yapmış olanlara silah taşıma ve bulundurma ruhsatı verilmesini düzenleyen hükümde MGK ile ilgili ibareyi Anayasa'ya aykırı buldu.

 

Etiketler aym anayasa mahkemesi chp silah ateşli silahlar bıçaklar
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