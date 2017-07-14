CHP kararını değiştirdi, Meclis'teki törene katılacaklar

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Meclis'te yapılacak törenlerde olacağız" dedi.

Tezcan, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, CHP'nin TBMM'deki anma törenlerine katılacağını belirterek, 'Her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. 15 Temmuz anmaları çerçevesinde, bütün milletvekillerimizle Genel Kurul’da hazır bulunacağız. Sayın Genel Başkanı’mız orada bir konuşma yapacak. Şık olmayan bir davet şekli vardı. Birçok gelişmeyi basından öğrendik. Basında öğrendiğimizin dışında bir davet geldi. Yeni gelen davet üzerine verilen bir karardır. 16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız' dedi.

AĞABABA "KATILMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu gece Meclis'te yapılacak 15 Temmuz anma törenine katılmayacaklarını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "AKP Genel başkanı himayesindeki törene, genel başkanımız katılmayacak. Darbenin önlenmesinde büyük rol üstlenen bir partinin genel başkanı, 15 Temmuz gecesi yapılacak törene davet edilmiyor; ama AKP var. Çeyrek ortağı parti var " ifadelerini kullanmıştı.

HDP KATILMAYACAK



Diğer yandan HDP de Gece Meclis'te yapılacak olan etkinliklere katılmayacağını açıkladı. HDP sözcüsü Osman Baydemir "Gece Meclis'teki etkinliğe katılmayacağız, Genel Kurul'da olacağız" dedi.

CHP: "Davet edilmedik"

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde 15 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin yayımlanan programda, TBMM bahçesinde gece yapılacak törende sırasıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşacakları bilgisi paylaşıldı. Programda Kılıçdaroğlu’nun adının geçmemesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla CHP parti örgütlerinin bütün Türkiye’de gerekli etkinliklerde yerini alacağını, ancak gece yapılacak programla ilgili olarak CHP’nin bilgisinin olmadığını kaydetti.

Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, CHP ve HDP’nin TBMM’deki özel oturuma davet edilmediği yönündeki eleştirilere cevap vermişti. Yıldırım, “Bize bir davet gelmedi. Meclis'te o gün yaşananlar yaşandığında kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden milletvekillerimiz, bakanlarımız kalktı gittiler. Meclis’e sahip çıktılar. Aynı saatte, aynı yerde herkes tekrar toplansın diye ilan ediyoruz. Burada alınganlık göstermeye lüzum yok. Sene-i devriyesinde TBMM’de aynı saatte tekrar milletvekiliyle, vatandaşıyla, kadınıyla erkeğiyle toplanması, o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir. O yüzden ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine lüzum yok. Biz de yazılı davet almadık. Bu Meclis Başkanlığımızın yaptığı bir organizasyondur. İstiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele yediden yetmişe hepimizin en temel görevidir” diye konuştu.