CHP'den ''TSK kimyasal silah kullanıyor'' iddiasıyla ilgili açıklama

Türk Tabipleri Birliği Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia etmesi üzerine bir açıklamada CHP'den geldi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kanalında katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı. Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fidancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı hakkında PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "Bu konuyla ilgili arkadaşlarıma da söyledim ve Hulusi Paşa ile de bunu tekrar tekrar konuştuk. Arkadaşlar hemen süratle davaları açtılar ve bunun peşini kesinlikle bırakmayacağız. Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz. Silahlı Kuvvetlerimizin bugüne kadar kimyasal silah kullanmak gibi bir taksiratı yoktur. Attığı bütün adımları uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu çerçevede atmıştır ve bu çerçevede atmaya da devam edecektir. Bu, bunların namussuzluklarındandır, ahlaksızlıklarındandır. Bunlar ilk defa da bu iftiraları atıyor değiller. Bunlar densizdir, bunlar ahlaksızdır. Ordumuza hep attıkları çamur budur. Çamur at, tutmazsa iz bırakır diye düşünüyorlar. Bu komünizmin, komünistlerin de en önemli şiarıdır. Bunlar da onların artıkları olduğu için bu tür iftiraları her zaman atacaklardır. Biz de hukuk içerisinde ne gerekiyorsa bunlara bunun hesabını orada soracağız." ifadelerini kullanmıştı.

BİR TEPKİ DE CHP'DEN GELDİ

Fincancı'nın iddiasına yönelik CHP'nin nasıl bir tepki vereceği de merak konusuydu. Söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,"Türk ordusu terörle büyük bir mücadele içerisinde. Tabii her gün gelen şehitlerimiz canımızı yakıyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri de terörü bitirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Onun dışında askerin moralini bozacak, orduya herhangi bir şekilde olumsuz ithamda bulunacak olayı da kabul etmeyiz." değerlendirmesini yaptı.