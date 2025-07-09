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  3. CHP'li belediye başkanlarının yargılanması TRT'de mi olacak ? Erdoğan da yeşil ışığı yaktı!

CHP'li belediye başkanlarının yargılanması TRT'de mi olacak ? Erdoğan da yeşil ışığı yaktı!

CHP'li belediye başkanlarının yargılanması TRT'de mi olacak ? Erdoğan da yeşil ışığı yaktı!
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Adalet Bakanı Tunç'un ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan da MHP lideri Bahçeli'nin, CHP'nin "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına yeşil ışık yaktı.

Hatırlanacağı gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dün gerçekleşen TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP lideri Özel'in Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınarak tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının duruşmalarının TRT ekranlarında canlı yayınlanmasına dair çağrısına açık destek vermiş ve "CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun mahşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz" demişti.

Bahçeli'nin bu sürpriz çıkışı bugün önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Bakan Tunç AK Parti'nin grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki yargılamalar TRT'de canlı yayımlansın" çağrısına ilişkin, "Görüş birliği sağlanırsa takdir TBMM'nindir" dedi.

Bakan Tunç'un ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısının ardından TBMM'den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Bahçeli'nin duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi ve "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

 

 

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Etiketler adalet bakanı özgür özel Yılmaz Tunç Devlet Bahçeli soruşturma dava belediye yolsuzluk davaları
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