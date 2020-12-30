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  3. 30 Aralık 2020 19:48

CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı

Balıkesir’in Manyas Belediyesi, 2021 yılında ödeyeceği asgari ücreti rekor bir zam ile 4 bin 200 TL yapıldığını açıkladı.

CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı
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CHP’li Manyas Belediyesi 2021 yılı için çalışanlarına ödeyeceği en düşük asgari ücreti 4 bin 200 TL olarak belirledi.

Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın kararı sosyal medya hesabından açıklayarak, "Manyas Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yönettiğimiz güzel ilçemizde kendi çalışanlarımızın refahı bizim için büyük öneme sahiptir. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler izinde 2021 yılı için de yüzde 4 oranında zam yapılma kararı ile belediye çalışanlarımıza en düşük asgari ücret net 4 200,00 TL olarak ödeme kararı aldık. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Umarım aldığımız bu karar tüm ülkemizdeki işverenlere örnek olur ve yayılır" dedi. 

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