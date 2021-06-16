CHP'li Özgür Özel'i isyan ettiren karar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciada şirket sahibine 20 yıl hapis cezası verildi. Karara isyan eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 maden işçisinin ölümü ile sonuçlanan felakete ilişkin davada bugün karar çıktı. 162 kişinin yaralandığı olaydan sonra Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmıştı.

ŞİRKET SAHİBİNE 20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Karar duruşması bugün Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yeniden yargılamada şehit madenci yakınlarını yıkan karar çıktı. Soma Kömürleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 20 yıl ceza verildi. Kararı duyan aileler isyan etti.

"MADENCİNİN KADERİ BU"

Mağdur madenci yakınlarının konuşmalarından sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gözyaşları içerisinde adaletin peşinde olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Yine beklenen oldu. Bu salonda aileler için, çocuklar için, gözü yaşlı anne-babalar için ne yapılması gerekiyorsa yaptılar. Avukatların hepsi üstüne düşeni yaptılar. Gerçek gazeteciler üzerine düşeni yaptılar. Buraya kadar geldi bu dava. Soma'nın kaderi oldu. Madencinin kaderi bu ve yine beklenen oldu.

Evlatlarının alın teriyle bağlıydılar buradaki aileler. Ama birbirlerine günahlarıyla bağlı olanlar bugün mahkemede gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içerde tutamazlar. Can Gürkan'ı dışarıya bırakanlar suç ortaklarıdır."



NE OLMUŞTU?

Soma Holding'e bağlı Soma Kömürleri A.Ş.'nin işlettiği maden ocağında 13 Mayıs 2014'te yangın çıkmıştı. Toplam 5 bin madencinin çalıştığı ocakta, saat 15.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, vardiya değişimi sırasında yaşanan olay nedeniyle pek çok işçi, madende mahsur kalmıştı. Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı tahliye ekipleri, çevre maden ocaklarından gelen işçiler ve Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Madende arama kurtarma çalışmaları aralıksız 96 saat sürmüş; ilk anda 162 işçi kurtarılmış, 301 madencinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Tüm ülkeyi yasa boğan maden faciasında 486 işçi yaralanmış, 432 çocuk yetim kalmıştı.