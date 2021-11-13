CHP'nin ''dolar 10 lira'' videosu sosyal medyayı salladı

CHP Gençlik Kolları’nın ‘Dolar 10 TL, Hayaldi Gerçek Oldu’ başlığıyla paylaştığı videoda Erdoğan’ın, “Ben ekonomistim” sözlerine yer verildi. Videoda ayrıca eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları da yer aldı.

CHP Gençlik Kolları tarafından hazırlanan videoda bir gencin televizyon karşısında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolarla ilgili yorumlarını izlediği görüldü.

CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Dolar 10 TL, Hayaldi Gerçek Oldu" notuyla paylaşılan videoda önce Albayrak’ın, “Bunlar kara kara düşünüyor, ne yapacağız; şöyle bir kriz çıksa da, füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da bir dolar yükselse de satsak da kar etsek, çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz” sözlerine yer verildi.

Daha sonrası Erdoğan’ın dolara ilişkin, “Döviz kurunun özellikle ekonominin kuralları içerisindeki makul seviye neyse en kısa zamanda mutlaka oraya da oturacaktır. Şu 24’nü hayırlısıyla bir atlatalım, 24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Ben ekonomistim” açıklamalarına yer verilirken videonun sonunda, “Hayaldi gerçek oldu AK Parti” ifadesi kullanılarak 1 Doların 9,94 Türk Lirası olduğuna ilişkin görsel paylaşıldı.