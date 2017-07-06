CHP'ye saldırı hazırlığını Emre Uslu önceden bildi (!)

CHP’nin adalet yürüyüşüne bombalı araçla saldırı planladığı ve DEAŞ mensubu olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda CHP'nin yürüyüşüne yönelik terörist saldırı yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan 2'si Kocaeli’de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı.

USLU 22 HAZİRAN'DA DUYURMUŞ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurtdışında olduğu bilinen Emre Uslu 22 Haziran'da bugünkü saldırı hazırlığını kendi sosyal medya hesabından duyurarak bu tür bir girişimin olacağını yazmış.

İşte Uslu'nun 22 Haziran'da yaptığı o paylaşım:

Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Emre Uslu, Başbakan Binali Yıldırım'ı ölümle tehdit etti

Emre Uslu Virginia'da görüntülendi