Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Araç sahipleri dikkat ! Son 2 hafta; yoksa 10 katı cezası var !
Araç sahipleri dikkat ! Son 2 hafta; yoksa 10 katı cezası var !
Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu
Yeni parti için geri sayım ! Tarih belli oldu
Van'dan acı haber geldi ! 1 evladımız şehit
Van'dan acı haber geldi ! 1 evladımız şehit
Çanakkale'de şok ! Top mermisi patladı
Çanakkale'de şok ! Top mermisi patladı
''ByLock'u indirdim ama kullanmadım'' diyenler için yeni kriter
''ByLock'u indirdim ama kullanmadım'' diyenler için yeni kriter
Kimya fabrikasında patlama sonrası yangın dehşeti !
Kimya fabrikasında patlama sonrası yangın dehşeti !
1.5 milyon kişiye müjde ! Hükümet düğmeye bastı
1.5 milyon kişiye müjde ! Hükümet düğmeye bastı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Temmuz 2017 09:41

CHP'ye saldırı hazırlığını Emre Uslu önceden bildi (!)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı adalet yürüyüşüne saldırı hazırlığını FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve ABD'de olduğu öğrenilen Emre Uslu Twitter'dan duyurmuştu.

A+ A-

CHP’nin adalet yürüyüşüne bombalı araçla saldırı planladığı ve DEAŞ mensubu olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne önceki gün yapılan ihbarda CHP'nin yürüyüşüne yönelik terörist saldırı yapılacağı bilgisi iletildi. Polis, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu bilinen ve emniyette kaydı olan 6 kişiyi yakın takibe aldı. Dün Kayseri’de siyah bir minibüs kiralayan DEAŞ’lılardan 2'si Kocaeli’de yakalandı. 4 kişi ise Kayseri’de gözaltına alındı.

USLU 22 HAZİRAN'DA DUYURMUŞ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurtdışında olduğu bilinen Emre Uslu 22 Haziran'da bugünkü saldırı hazırlığını kendi sosyal medya hesabından duyurarak bu tür bir girişimin olacağını yazmış. 

İşte Uslu'nun 22 Haziran'da yaptığı o paylaşım:

Adalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandıAdalet Yürüyüşü'ne saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Emre Uslu, Başbakan Binali Yıldırım'ı ölümle tehdit ettiEmre Uslu, Başbakan Binali Yıldırım'ı ölümle tehdit etti

Emre Uslu Virginia'da görüntülendiEmre Uslu Virginia'da görüntülendi

 

 

 

saldırı , deaş , adalet yürüyüşü , fetö , emre uslu