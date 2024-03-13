CHP'ye yönelik para sayma soruşturmasında yeni gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para sayma görüntülerine ilişkin başlatılan soruşturmada 3 isim ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Özgür Nas, Can Poyraz ve Fatih Keleş'in bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldıkları öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da görüntülere ilişkin "O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler" ifadelerini kullanmıştı.

DHA