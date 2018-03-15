Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Arabesk rapçi çıktı

Tesislerini dualarla ve mehter marşlarıyla açan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, yaptığı dolandırıcılıkla Türkiye gündemine oturdu.

Hemen her gün hakkında yeni bir şeyler ortaya çıkan Aydın'ın 'Arabesk rap' söylediği bir de klibinin olduğu ortaya çıktı.



Çiftlik Bank'ın kurucusu olarak hızla yükselen ve yanında bulundurduğu insanlarla yüzbinlerce mağdur yaratan Mehmet Aydın ardından yurt dışına kaçtı.

Tesislerinin açılışlarında dualar okutan, mehteran çaldrıran Aydın’ın ‘arabesk rap’ tarzında bir de klip çektiği ortaya çıktı.

İşte o klip: