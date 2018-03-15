SON DAKİKA
TSK'DA YENİ FETÖ DALGASI; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR !
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI !
Milyonlarca kişinin beklediği yeni tasarı kabul edildi
Milyonlarca kişinin beklediği yeni tasarı kabul edildi
TSK'da yeni FETÖ dalgası; çok sayıda gözaltı var !
TSK'da yeni FETÖ dalgası; çok sayıda gözaltı var !
Dolar ve euro alev aldı ! İşte dövizde son durum
Dolar ve euro alev aldı ! İşte dövizde son durum
Beklenen oldu ! ABD ile Menbiç görüşmeleri ertelendi
Beklenen oldu ! ABD ile Menbiç görüşmeleri ertelendi
TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon ! Yerle bir edildi
TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon ! Yerle bir edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı ! Resmen kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı ! Resmen kaldırıldı
2018 turizm yılı olacak ! Bakan müthiş rakamı açıkladı
2018 turizm yılı olacak ! Bakan müthiş rakamı açıkladı
İYİ Parti yönetiminde istifa depremi
İYİ Parti yönetiminde istifa depremi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Mart 2018 09:25

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Arabesk rapçi çıktı

Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı ismi olan kurucu Mehmet Aydın meğer sıkı bir "rapçi"ymiş.

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Arabesk rapçi çıktı
A+ A-

Tesislerini dualarla ve mehter marşlarıyla açan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, yaptığı dolandırıcılıkla Türkiye gündemine oturdu.

Hemen her gün hakkında yeni bir şeyler ortaya çıkan Aydın'ın 'Arabesk rap' söylediği bir de klibinin olduğu ortaya çıktı.

Çiftlik Bank'ın kurucusu olarak hızla yükselen ve yanında bulundurduğu insanlarla yüzbinlerce mağdur yaratan Mehmet Aydın ardından yurt dışına kaçtı.

Tesislerinin açılışlarında dualar okutan, mehteran çaldrıran Aydın’ın ‘arabesk rap’ tarzında bir de klip çektiği ortaya çıktı.

İşte o klip:

saadet zinciri , mehemt aydın , arabesk rap , rapçi , çiftlikbank , repçi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM