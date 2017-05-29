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  3. 29 Mayıs 2017 17:06

Çığlıklarını duyanlar koşup geldi !

Antalya'da elektrik direğine sıkışan çocuk uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Çığlıklarını duyanlar koşup geldi !
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Antalya'da elektrik direği dikmek için açılan deliğe düşen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Özlü köyünde meydana gelen olayda, seralarda çalışan ailesinin yanında arkadaşlarıyla oynayan Babet T. (8) isimli Suriyeli kız çocuğu, elektrik direği dikmek için açılan yaklaşık 1 metrelik deliğe düştü. Dar delikte sıkışan Babet T.’nin yarım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Sadece yüzü görünen küçük çocuk çalışmaları endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri, beton kırıcılarla genişlettiği delikten Babet T.’yi yarım saatlik bir çalışmayla kurtardı. Sağ ayağı kırılan çocuğun tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

İHA

çukur , suriye , elektrik , direk , çocuk