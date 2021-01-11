Cinsel saldırı iddiaları paylaşımlarına engelleme

Gönüllü staj yaptığı avukat S.K.’nin cinsel saldırısına maruz bırakılan Arzu T., sosyal medya hesabı Twitter’dan yaşadıklarını anlattı. Birgün'ün aktardığına göre; Cinsel saldırıda bulunan avukat S.K. ise Arzu T.'un Twitter paylaşımlarına ve BirGün'ün konu hakkındaki haberine erişim engeli kararı aldırdı. Erişim engeline gerekçe olarak ise soruşturmanın devam etmesi gösterildi. Arzu T., erişim engeli kararı alınması üzerine "Avukat S.K. süreç boyunca adliyedeki tanışıklıklarına ve yargıdaki gücüne çok güvenmiştir. En güçlü delilim olan kamera kayıtlarını yok etmesi ve ardından tüm kamuoyunun önünde beni ‘’O Arzu’ya söyleyin bedeli ağır olur’’ şeklindeki açık tehditi bu güveninin kanıtıdır. Şimdi de Twitter hesabıma erişim yasağı aldırıp, sosyal medyadan sesimi kısmaya çalışmaktadır. Asla susmayacağım! Haklı mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim!" dedi.

"UYAP'TAN DOSYA İNCELEME BAHANESİYLE..."

Arzu T.’un sosyal medyadan yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi: “Ben Arzu T.. Yanında gönüllü staj yaptığım avukat S. K. tarafından taciz edildim. Bu suçun mağduru bugün benim. Ancak yarın hiç kimse olmasın diye sesimi duyurmanıza ihtiyacım var. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Pandemi dönemini değerlendirmek için Ekim ayında staj yapmaya başladım. 23 Ekim günü patronum ofisteki stajyerleri adliyeye, sekreteri de para çekmeye gönderdi. Ofiste kimse yokken UYAP’tan dosya inceleme bahanesiyle beni odasına çağırıp bilgisayarını kullanmamı istedi. Öncelikle oturur halde dizini bacağıma yasladı, sonra ayağa kalkıp bilgisayarın kontrolünü alma bahanesiyle bana arkadan iyice yaklaştı. Elini belime atıp, erekte bir halde bana arkadan yaslandı. Omuzlarımı tutup öpmeye çalıştığı sırada kurtulup hızla odasından çıktım. Ben eşyalarımı toplarken, asansörün kapısının önünde ve sonra da asansörün kapısını tutmak suretiyle gitmemi engelleyip açıklama yapmaya çalıştı.

"TOPLUM BU GİBİ KİŞİLERDEN ARINDIRILMALI"

Ofisten çıktığım gibi adliyeye gidip hukuki süreci başlattım. Ofisteki kamera kayıtlarının incelenmesini istedik ancak bir gün önce sorunsuz çalıştığına dair kanıtları dosyaya sunduğumuz kameraların o gün bozuk olduğu iddia edildi. Hiçbir etik değer yargısı olmayan bu kişi avukatlık sıfatını haiz olamamalıdır. En ağır cezayı almalı ve toplum bu gibi kişilerden arındırılmalıdır. Günbegün verdiğim kiloların ve sıçrayarak uyandığım uykuların hesabının sorulmasını istiyorum! Delillerin süratle toplanmasını ve davanın bir an evvel açılmasını istiyorum! Sürecin adil bir şekilde yürütülmesini istiyorum! Kamuoyu vicdanına ve sesine ihtiyacım var! Sesimi duyurmaya ihtiyacım var!”