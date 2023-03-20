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''Çocukları beyaz renk araçla kaçırıldılar'' iddiası için ilk açıklama

''Çocukları beyaz renk araçla kaçırıldılar'' iddiası için ilk açıklama
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Deprem bölgesinde bazı çocukların kaybolduğu ve beyaz bir arabayla kaçırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yayınlayan bakanlık iddiaları yalanladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinin yaşandığı bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir otomobil ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bu haberle ilgili açıklama yapan bakanlık, “Haberin içeriğinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlığımızca doğrulandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler son derece açık ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamaları haricinde bu tip iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler aile ve sosyal hizmetler bakanlığı beyaz renk araç araç otomobil çocuk
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