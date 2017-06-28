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  2. Güncel
  3. 28 Haziran 2017 23:04

Çok sayıda roket mühimmatı ele geçirildi

Şırnak'ta yapılan operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Çok sayıda roket mühimmatı ele geçirildi
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir ihbari değerlendiren güvenlik güçleri, kuru dere yatağında gömülü vaziyette 620 adet roket mühimmatı ve 620 adet sevk fişeği ele geçirdi.

Şırnak Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Uludere ilçesinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce yapılan arama tarama faaliyetinde, Andaç Köyü Serin Vadisi bölgesinde bulunan kuru dere yatağında PKK/KCK terör örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 320 adet anti personel roket mühimmatı, 300 adet anti tank mühimmatı ve 620 adet roket sevk fişeği ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

DHA

operasyon , roket mühimmatı , şırnak