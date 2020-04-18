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  3. 18 Nisan 2020 15:29

Çorum’da ilginç olay! 20 Somalili polisi alarma geçirdi

Çorum'da sabaah karşı çevre yolunda bekleyen 20 Somalili, polisi harekete geçirdi. Bayburt İl Göç İdaresi'nden verilen izinle yola çıktıkları anlaşılan grup, büyükşehirlere giriş yasağı olduğu için Çorum'da otobüsten indikleri ortaya çıktı.

Çorum’da ilginç olay! 20 Somalili polisi alarma geçirdi
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Çevre yolundaki Buhara Kavşağı'nda sabaha karşı kalabalık bir grup gören sürücüler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Somali uyruklu 20 kişinin, Ankara’ya gitmek için Bayburt'tan, İl Göç İdaresi'nce verilen izin belgeleriyle yola çıktığını, büyükşehirlere araç giriş- çıkışının yasak olması nedeniyle Çorum’da otobüsten indiklerini saptadı. 20 Somalili, otogara götürüldü. Burada işlemleri yapılan Somalililer, daha sonra özel izin ile Ankara’ya gönderilecek. 



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olağanüstü bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, “Gerekli izin belgeleri mevcut. Ankara’ya gitmeleri için yardımcı olacağız. Sıkıntılı ya da olağandışı bir durum yok” dedi.



DHA

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çorum , bayburt
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