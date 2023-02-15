  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çorum'da korkutan deprem!

Çorum'da korkutan deprem!

Çorum'da korkutan deprem!
Güncelleme:

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 18.12'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 11.95 kilometre altında gerçekleşti.

4 büyüklüğündeki deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Tokat, Yozgat ve Samsun'dan da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak rapor etti.

Etiketler çorum deprem çorumda deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yer: Gaziantep... Deprem köyü ikiye böldü
Deprem, tonlarca ağırlıktaki 2 bin yıllık anıtı da yıktı
Prof. Dr. Naci Görür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi
Dolar'dan yeni rekor! 19 TL'nin üstü görüldü
''Cumhurbaşkanı gelsin'' diyen sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu
İstanbul'da en yaşlı konutlar bu 7 ilçede!
Deprem bölgesindeki moloz ve çöpler kuş cennetine bırakıldı
Fay hattında inceleme yapan Prof. Dr. Akyüz: ''Belki o sabah 3 deprem oldu''
Her 2 evden 1'inin yıkıldığı Antakya'daki yıkım drone kamerasında
Müteahhit ''Depremde dışarı çıkmayın'' dedi; 2 blok yıkıldı!