Çorum'da korkutan deprem!
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 18.12'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 11.95 kilometre altında gerçekleşti.
4 büyüklüğündeki deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Tokat, Yozgat ve Samsun'dan da hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak rapor etti.
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