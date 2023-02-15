Çorum'da korkutan deprem!

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 18.12'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 11.95 kilometre altında gerçekleşti.

4 büyüklüğündeki deprem, Çorum'un yanı sıra Amasya, Tokat, Yozgat ve Samsun'dan da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak rapor etti.