Cübbeli Ahmet'in vaazı Meclis gündeminde

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı İskenderun Kaptan Paşa Camiinde, 27 Kasım’da verdiği vaaz, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin tarafından Meclis gündemine taşındı.

“VAAZI KANUNSUZ”

Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nde vaaz verme yetkisine sahip olanların açıklandığını, yetkisiz ve izinsiz vaazın edilemeyeceği hükmü olduğunu hatırlatarak, Cübbeli Ahmet Hoca’nın Diyanet'e bağlı bir camide vaaz vermesinin kanuna aykırı olduğunu vurguladı.

Cübbeli Ahmet Hoca tarafından verilen vaazın yasa ve yönetmeliklere aykırı olmasına rağmen, dinleyenler arasında İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve İskenderun Müftüsü Osman Şekerci’nin de bulunmasını eleştiren Suzan Şahin, “Cübbeli Ahmet’in kanunda belirlenen ‘vaaz verebilir sıfatına haiz’ gibi resmi bir sıfatı mı vardır ki yanına ilçe müftüsü ve cami imamını alıp vaaz verebilmiştir? ’ dedi.

Şahin, Cübbeli Ahmet Hoca’nın geçmiş dönemdeki işlediği suçlara da atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

-“Cübbeli” lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü kanunda belirlenen ‘vaaz verebilir sıfatına haiz’ herhangi resmi sıfata sahip midir?

- Ahmet Mahmut Ünlü’nün herhangi bir resmi görevi var mıdır?

- Ahmet Mahmut Ünlü’nün kanunda belirlenen ‘vaaz verebilir sıfatına haiz’ sıfatı yok ise kamu kuruluşu olan bir ibadethane olan Kaptan Paşa Camisi’nde nasıl vaaz verebilmiştir?

- Ahmet Mahmut Ünlü vaaz verme konusunda ilgili herhangi bir kurumdan gerekli izinleri almış mıdır? Almış ise bu izinleri kim vermiştir?

- 27 Kasım 2019 tarihinde Kaptan Paşa Camisi’nde verilen vaazdan İl Müftülüğü’nün haberi ve onayı var mıdır?

- İzin ve onay yok ise İskenderun Müftüsü Osman Şekerci’nin adı geçen şahsın yanında saf tutmuş olması “zımni izin” midir?

- Verilen vaaz onaysız ve izinsiz ise, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 115.maddesi gereği sorumlular olan Hatay valisi, İskenderun kaymakamı, il müftüsü, ilçe müftüsü ve cami imamı hakkında gerekli soruşturma ve yasal süreç başlatılmış mıdır? Başlatılmamış ise neden hala soruşturma açılmamıştır?