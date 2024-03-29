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Cübbeli Ahmet'ten pes dedirten açıklama: ''O partilere oy vermek caiz değil''

Cübbeli Ahmet'ten pes dedirten açıklama: ''O partilere oy vermek caiz değil''
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Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söyledi.

Yerel seçime 2 gün kaldı. Seçim için son hazırlıklar yapılırken kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesi tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Cübbeli Ahmet, seçimde Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermenin caiz olmadığını söyledi. 

Ünlü paylaştığı videoda şunları söyledi: "Bunlara mı teslim edelim yani. Onun için mecburen fıkıha göre konuşuyorum. Ehveni şerin tercih olunması vaciptir. Vaciptir ne demek başka çıkarın yok, mecbursun. Bunu yapmadığı anda günahkar olur.

Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir. Bunlar mesuldür. Günahkar olur ve azaba gider. Sana ne bu işlerden diyemezsin. Ben adama vacibini, günahını anlatmak zorundayım"

 

Etiketler Cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü Saadet Partisi yeniden refah partisi
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