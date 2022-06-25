  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri'ne polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri’nin 900.haftasında Galatasaray Lisesi önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti.

Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti. 

"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından, “Evlatları, yakınları güvenlik güçleri tarafından gözaltında kaybedilen aileler ve hak savunucuları olarak yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 900. haftasında Galatasaray’dayız” açıklaması yapıldı.

Öte yandan "Cumartesi Anneleri" tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise polis tarafından gözaltılar olduğu duyuruldu. 

Etiketler Cumartesi Anneleri müdahale
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi
Meteoroloji'den 13 ilimiz için sağanak yağış uyarısı
İstanbul'un en lüks semtinde dikkat çeken ''Suriyeli'' kuyruğu
''AK Parti'nin kalesi''nde kahreden görüntü
Ekmek fiyatları için kabus senaryosu: ''7 TL'ye çıkabilir!''
Göbeklitepe'de bir sır daha açığa çıktı
Babası da İrem Derici'den umudunu kesti
Marmaris yangınının kahreden bilançosu açıklandı
Erdoğan için çok konuşulacak ''U dönüşü'' analizi
Sigara ve alkole Temmuz zammı: Yüzde 15-20 zam geliyor!