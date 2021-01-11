Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Aşılama ne zaman başlayacak

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ GÜCÜMÜZÜN BİR İFADESİR'

İnsanlık olarak 2021 yılını iyi hatıralarla kapatmadık. Geçtiğimiz yılı büyük bedeller ödeyerek geride bıraktık. Geçtiğimiz 18 yılda kurduğumuz alt yapının üstünde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyorduk. Korona salgınının ülkemize de sıçramasıyla birlikte kendimizi hızla bu yeni döneme hazırladık. Salgın tedbirlerinden etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek programları başlattık. Yılın 2. çeyreğinde ülkemizde derinden hissedildi. Bu dönemde dünyada daha ağır geçerken, Türkiye %9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. 3. çeyrekte 1. önceki çeyreğe göre sanayi üretimimiz %30 oranında arttı. Otomobil ve konut piyasalarında Haziran ayıyla birlikte ciddi hareketlilik gerçekleşti. Ekonomimizdeki bu olumlu hava güven endekslerimize de yansıdı. Kapasite kullanım oranımız %76 seviyesine ulaştı. Borsamız, 2020'de yatırımcısına %29 getiri sağlayarak dünya çapında en çok performans gösteren piyasalardan biri oldu. Salgın nedeniyle ihracat pazarlarımızda görülen ciddi daralmalarına rağmen 2020 yılını ihracat açısından iyi tamamladık. Küresel ekonominin %4'ten küçüldüğü tahmin edilen bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi gücümüzün bir ifadesidir. Devam eden yatırımlarımızı hızla tamamlayarak, haftada bir açılış töreniyle milletimizin hizmetine sunduk. Sağlıktan haberleşmeye kadar birçok alanda ülkemizin kalkınma kararlılığını ortaya koyduk. 2021 yılının yatırım, üretimin ve istihdamın arttıracağı bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda önceliklerimiz fiyat istikrarı ve reformlar olacaktır.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'SÖZDE CUMHURBAŞKANI' ELEŞTİRİSİ

Bir süredir hiçbir rasyonel temeli olamadan başlatılan, siyasi bir kaos başlatma nedenleridir. Türkiye'nin huzuruna kaçırmaya çalışanların aslında neye cevap verdiklerini iyi biliyoruz. Türkiye, bu ülkede kimin Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda milletin temsilcileri yerine vesayetin dayatmasının belirleyici olduğu günleri geride bırakmıştır. Taciz, tecavüz hırsızlıkları görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısın nedeni budur. Bunlara oy vermeye öğretmen sözde öğretmen, çiftçi sözde çiftçi, hakim sözde hakimdir. Teröriste terörist demekten aciz bu genel başkanı öncelikle CHP seçmenine havale ediyoruz. Terör örgütlerinin ülkemiz içinde yaptığı eylemleri gizli veya açık şekilde destekleyenler Büyük Türkiye'nin inşasını engellemek için çırpınıyorlar. Varlık sebepleri olan sivil toplum örgütlerinin maskeleri birer birer düşenler, paniğe kapılmışlardır.

'TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMASINI ENGELLEYEMEYECEKLER'

Siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle huzur kaçırmaya çalışanlar, karşılarında hukuku bulmaya devam edeceklerdir. Bir kez daha inanç ve kararlılıkla diyorum ki; başaramayacaksınız. Milletimiz geçmişte defalarca maruz kaldığı durumu niyetini anladı, deşifre etti. Yasakçılıktan vandallığa kadar eski Türkiye'de bolca sahnelenen senaryoların günümüz Türkiyesi'nde yeri yoktur. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecekler. Ne kadar azgınlaşırlarsa azgınlaşsınlar, ülkemizin yeniden yapılan siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri almasına mani olamayacaklar. Ne diyor Mehmet Akif, 'Cehennem olsa göğsümüzde söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönme bilmeyiz yürürüz'

'İÇME SUYU YATIRIMLARIMIZI SÜRATLENDİRECEĞİZ'

Hepimiz aynı gemide olduğumuz için Türkiye bu tabiat olaylarından etkileniyor. Bu yıl mevsim yağışlarının altına düşmesi, ülkemizi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bırakmıştır. Hali hazırdaki barajların bir kısmının neredeyse tamamının boşaldığı, diğerlerinin ise çok düştüğü bir dönemde geçiyoruz. Günlük kullanımdan, tarımsal kullanıma kadar her alanda tasarruf anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Ülkemizdeki suyun 3'te 2'si tarım sulamada kullanılıyor. İçme suyu yatırımlarımızı da süratlendirerek, toplam içme suyu kapasitemizi 4,8 milyar metreküpe ulaştıracağız. İçme suyunda önemli bir tasarruf potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Bilinçli tüketimle %50'ye yakın tasarruf edebileceğimize inanıyoruz. Enerji sürdürülebilir kalkınmanın altyapısındır. Bir yandan yeni yatırımları devreye alırken, diğer yandan da verimliliği arttırmanın gayreti içindeyiz. Sadece geçtiğimiz yıl devreye aldığımız %98'si yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere 4 bin 900 bin megawatttır. Bu plan özellikle ilk olarak 2023'e olarak enerji tüketiminde %14'lük tasarruf oranına ulaşmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomimize katkısı 2.4 milyar dolar katkıdır.

'KORONAVİRÜS KISITLAMALARINI KADEMELİ OLARAK AZALTACAĞIZ'

Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını geriletmeyi başardık. Salgının sağlık sistemimiz üzerindeki yükü de önemli bir şekilde hafifledi. Salgın tedbirlerinin faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde açtıkları sıkıntıları yakinen biliyoruz. Salgına bir çözüm bulunana kadar tedbirlerle kendimizi savunmaya mecburuz. Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Gelinen aşamada önemli bir hususta aşı çalışmalarıdır. Türkiye faaliyetleri yakınen takip etmektedir. Hali hazırda Çin aşısını ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Alman aşısıyla da anlaşmamızı yaptık. Görüşmeler devam ediyor. Perşembe veya Cuma olur diyor. Böylece belirlenen sıraya göre bu tarihte aşılar başlayacak.

AŞILAMA TARİHİ

Gelinen aşamada salgınla mücadelede önemli husus aşı çalışmalarıdır. Hali hazırda Çin menşeli aşıyı ülkemize getirmeye başladık. 3 milyon doz aşı şu an ülkemize geldi. Rus ve İngiliz menşeli aşılarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz uygulamasına geçecektir. Sayın Bakan bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe ve cuma olur diyor. Perşembe veya cuma bu kampanyamız başlamış olacak.