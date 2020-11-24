  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Kasım 2020 21:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda bebek ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü
A+ A-

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi. 

erdoğan , ayda , ayda bebek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM