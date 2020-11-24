Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü

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Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.
Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.
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