Ermeni Patrikliği'nden askerlere dua !
Ermeni Patrikliği'nden askerlere dua !
Tamamlanınca en büyüğü olacak ! 11 rekor...
Tamamlanınca en büyüğü olacak ! 11 rekor...
Rusya'dan önemli Suriye açıklaması
Rusya'dan önemli Suriye açıklaması
Afrin operasyonu sonrası Dolar kritik seviyede !
Afrin operasyonu sonrası Dolar kritik seviyede !
Terör örgütünden Kilis'e bir roket daha !
Terör örgütünden Kilis'e bir roket daha !
Ünlü Youtuber ne kadar kazandığını açıkladı !
Ünlü Youtuber ne kadar kazandığını açıkladı !
İngiltere'den Afrin operasyonu hakkında açıklama
İngiltere'den Afrin operasyonu hakkında açıklama
Apple'dan iPhone X için flaş karar !
Apple'dan iPhone X için flaş karar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 22 Ocak 2018 21:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ın durumunu öğrendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'n sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Baykal'ın durumunu öğrendi
A+ A-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın durumuyla ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya'da tedavi gören Baykal için kızı Aslı Baykal'la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münihteki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

antalya , deniz baykal , chp , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM