''Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek diye cenazeyi beklettiler''

TV5’de Mustafa Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu “Kulis Ankara” programında Elazığ depremi masaya yatırıldı. Programa CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ katıldı.

Konuklar, deprem bölgesindeki izlenimlerini anlattılar.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ise, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ağdağ, depremde hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesinin, cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak diye aileye teslim edilmeyerek bekletildiğini iddia etti.

Saadet Parti'li Atik Ağdağ, bizzat şahit olduğu olayı şöyle anlattı:

“Meselâ bir cenaze sahibi, taziyeye gittiğimizde söyledi; dedi ki, ‘Biz geceden beri bekliyoruz, cenazemizi teslim edecekler diye. Sabah oldu teslim etmediler, öğlene yaklaştık; en son bir kamu görevlisi geldi, ‘İkindi namazına cumhurbaşkanı gelecek. Cenazeleri onunla beraber kaldıralım istiyoruz, ikindi namazında’ dedi. Taziye sahibi, ‘Ben de isyan ettim kardeşim’ dedi. ‘Benim cenazem, sizin siyaset unsurunuz olamaz ki. Ben cenazemi götüreceğim mahalleme. Bizim usulümüz bellidir. Orada beraber yaşadığı insanlarla helalleşsinler; sonrasında defnini yapayım.’

Ben, bunun Sayın Cumhurbaşkanının talebi olduğu kanaatinde değilim; ama oluşturulan siyasî iklim, oraya yaranmayı, hani bunlara yaranacak bir şeyler söyleyelim, gösterelim, yapalım ki o da beraberinde bir şey getirdiği için bu türden şeyler oluyor. Ben, taziye sahibinin bize ifade ettiğini söylüyorum. Sonra tabii itiraz edince alıyorlar cenazeyi.”