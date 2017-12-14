Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na başvuran Aydoğan, suç duyurusu dilekçesinde “Şahsımı yaklaşık 4.5 yıldır basın yolu ile hedef gösteren AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli yerlerde yapmış olduğu konuşmalarda Gezi olaylarına karışanlar için ‘çapulcu’, ‘hain’, ‘kemirgen’, ‘terörist’ ve ‘dış mihrakların piyonu’ diyerek ve ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine karşı katılanlar Geziciler değildir diyerek toplumu, halkı sosyal ve sınıf bölge üzerinden ayrıştırdığı için kendisi hakkında şikâyetçiyim” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar'ın haberine göre 4.5 yıldır sıkıntılar çektiğini vurgulayan Aydoğan dilekçesinde, “Gezi olaylarına katılanlar esasen mağdur durumdadır. Ben esasen yaralandığım için iş güç yapamaz durumdayım. Bende astım çıktı. Vücut bütünlüğüm bozuldu. Televizyonlarda Gezi parkına katılanlar için uygun olmayan sözler sarf etmesi bizleri üzmektedir. Bu nedenle şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.