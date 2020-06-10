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  3. 10 Haziran 2020 19:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapışık ikizlerin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit bebeklerin ailesiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapışık ikizlerin ailesiyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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