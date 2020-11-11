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  3. 11 Kasım 2020 22:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

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