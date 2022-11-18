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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti. Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Etiketler zelenski erdoğan
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