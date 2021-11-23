Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında açıklamalarda bulundu.

Döviz kurlarındaki artışa değinmeyen Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün milletimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Bugün hangi konuda olursak olalım üzerimizde hakkı olan hocalarımızı sevgiyle saygıyla anıyoruz. Ömrünü öğretmeye, nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış bir öğretmenin hakkı asla ödenemez.

Altyapı eksikliğin gidererek okullarımızı çok iyi standartlara kavuşturduk. 2002 yılından bu yana 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını yaparak okullarımızın kadro ihtiyacını çözdük. Öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı. Dönemimizde kadın öğretmen oranı yüzde 60'ı buldu. Son 19 yılda bütçede en büyük payı eğitime tahsis ettik. Eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledi. Merkezi yönetim bütçesi yüzde 15,7'sine tekabül ediyor. Böylece ülkemizi dünya devler ligine taşıma mücadelemizin odağında eğitimin olduğunu bir kez daha gösterdik.

2023'e giderken eğitimde fırsat elitliğin artıracağız. İnsanı ihmal eden, insan faktörünü dikkate almayan hiçbir politika hedefine ulaşamaz. Eğitim gibi doğrudan çocuklarımız ilgilendiren bir durumda işin merkezinde insanın bulunması gayet tabiidir. Öğretmenlerimizi dünyanın en donanımlı eğitimcileri haline getirmek için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Gösterdiğiniz gayreti yakından takip ediyoruz. Öğretmenlerimizin sıkıntıların kendi sıkıntılarımız görerek gereken adımları atıyoruz.

2002 yılında yeni bir öğretmenin maaşı 470 lirayken, Temmuz 2021'de bu rakam 5 bin 100 TL'ye yükseldi.

Öğretmenlerimizin hakların güven altına alacak kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlere ilave mali ve sosyal hakları tanıyacağız. 3600 ek gösterge başta olmak üzere yeni haklar sağlayacağız.