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  3. 01 Eylül 2018 10:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki teğmene büyük jest

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan 2 Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki teğmene büyük jest
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Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan  teğmenler önceki gün Kara Harp Okulu'ndaki törenle diplomalarını aldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diploma dağıttığı törende, yabancı ülkelerden gelen  80 "misafir askeri personel" de harp okullarından mezun oldu.   

Söz konusu personelin arasında Kırgız iki öğrencinin de olduğunu  öğrenen Erdoğan, Kırgız teğmenleri bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti  kapsamında, ülkelerine götürmek için uçağına davet etti. Teğmenler Sherali  Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  Kırgızistan'a gidecek.

Hava Savunma Teğmen Nursulanbekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  5 sene önce geldiği Kara Harp Okulundan teğmen olarak mezun olmanın gururunu  yaşadığını belirtti.

 Söz konusu süreçte çok kaliteli eğitim aldıklarını vurgulayan  Nursulanbekoğlu, "Kırgızistan'a giderek askerleri iyi  yetiştirip, iyi bir subay  olma konusunda kendimi şu anda çok hazır hissediyorum." diye konuştu. 

Eğitimine tatilin ardından sınıf okulunda devam edeceğini dile getiren  Nursulanbekoğlu, "Burada kaldığım sürece Türklerin çok misafirperver olduğunu,  can dostu olmaya her daim hazır olduğunu gördüm. Burada kendimi misafir olarak  hissetmedim, kendimi buranın bir evladı, subayı gibi hissediyorum.  Komutanlarımız, arkadaşlarımız bize çok yakın davrandı. Komutanlarımız bizi  evlatları gibi görüyordu. Bunların hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Diploma töreni sonrasında bir sürpriz de yaşadıklarını ifade eden  Nursulanbekoğlu, şunları söyledi:  

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,  Kırgızistan'a giderken bizi de uçağına almak istediğini öğrendik. Tabur  komutanımız geldi, tören sonrasında bize bunu söyledi. Bunu duyunca çok  heyecanlandım. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum.  30 Ağustos'ta bize bir hediye oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi yanında  götürmesi bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum."  

Tank Teğmen  Sherali Marasulov da söz konusu haberi tabur komutanından  öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini davet ettiğini duyunca  çok mutlu olduğunu dile getiren Marasulov, "Davetten gururlandım, sevindim.  Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok  teşekkür ederim, şükranlarımızı iletiyorum." dedi.

Kırgızistan'da geçireceği tatilin ardından yeniden Türkiye'ye gelerek  sınıf okulunda eğitim alacağını anlatan Marasulov, "Burada aldığımız eğitimlerin  ardından Kırgızistan'daki askerleri eğitecek ve ülkemize hizmet edeceğiz."  dedi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ı  ziyaret ediyor.  

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan  Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde  bulunacak, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin  dördüncü toplantısı da gerçekleştirilecek.

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