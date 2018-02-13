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  3. 13 Şubat 2018 23:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade astsubay üst çavuş Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerden piyade astsubay üst çavuş Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret etti.

 Beştepe'den ayrıldıktan sonra Sincan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 22:00 sularında Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın ailesini ziyaret etti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Taziye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya refakat ettiler.

Cumhurbaşkanı ve beraberindekileri şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Evin yanı başına kurulmuş olan taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin’de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildiler.

İndirilmiş olan hatm-i şerifler de dua eşliğinde şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. AK Partili milletvekilleri Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Öznur Çalık da ziyarette hazır bulundular.

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