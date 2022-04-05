Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın market sepeti 2'ye katlandı

Bundan sadece 6 ay önce İstanbul'da Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o ün 1.002 TL tutan alışveriş sepeti bugün ikiye katlandı.

Hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim 2021’de gıda fiyatlarına bakmak için İstanbul Kısıklı’daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmıştı.

Erdoğan’ın 1002 TL tutan alışveriş sepetinde et, süt, bakliyat gibi temel gıdalar yer almamıştı.

Erdoğan, alışveriş sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" demişti.

Cumhurbaşkanı’nın 2021 yılında ödediği 1002 TL tutarındaki alışveriş, pahalılığı gözler önüne sererken, BirGün’ün gezdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ise bugünkü durum çok daha vahim. Erdoğan’ın 7 ay önce gittiği alışverişte, atıştırmalık reyonunun önünde çekilen fotoğrafta kareye giren ürünlerin fiyatı yüzde 273’e varan artış gösterdi.

Birgün