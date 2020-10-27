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  3. 27 Ekim 2020 21:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaş odaklı bir bütçe hazırladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2021 yılı bütçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Vatandaş odaklı bir bütçe hazırladık
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır." ifadelerini kullandı.

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