Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu

Cumhurbaşkanı’nın yardımcıları, bakanları ve idari işler başkanı da korunacak. Saray korumaları Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi koruyacak. Koruma görevi hem maddi hem de manevi şahsiyetleri korumakla da görevli.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile birlikte tüm devlet teşkilatını yeni sisteme göre dizayn eden 10 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden dün kapsamlı bir değişiklik yapıldı. En dikkat çeken değişikliğe ise Cumhurbaşkanlığı teşkilatında imza atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’na bağlı olarak Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı’ndaki mevcut Koruma Daire Başkanlığı genel müdürlük seviyesine getirilmiş oldu. Koruma Hizmetleri Genel Müdürü de Emniyet Genel Müdürü yetkileri ile donatılmış olacak. Müdür, hizmet yönünden Cumhurbaşkanı’nın kendisine, idari yönden ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na bağlı olacak.



BAKANLARA DA CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMASI

Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev çerçevesi dünkü kararnameyle genişletildi. Cumhurbaşkanlığı korumaları; Cumhurbaşkanı ve ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nı da koruyacak.

TALİMAT VERDİĞİ KİŞİYİ DE KORUYACAK

Korumalar Cumhurbaşkanı’nın talimat verdiği herhangi bir kişiyi de koruyacak.

MANEVİ KORUMA

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı daha önce sadece güvenlik sağlama, herhangi bir tehlike ve saldırıya karşı koruma hizmeti veriyordu. Yeni kararname ile Cumhurbaşkanlığı korumaları, Cumhurbaşkanı’nın, aile fertlerinin, yardımcısının, bakanların ve İdari İşler Başkanı’nın hem maddi hem de manevi şahsiyetlerini korumakla görevli olacak. Koruma görevi yurtdışında da gerçekleştirilebilecek. Korumalar, Cumhurbaşkanı’nın katıldığı program yerlerinde taşıt ve yaya trafiğini düzenleyecebilecek.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ

Daha önce parlamenter sistemin son Bakanlar Kurulu kararlarından biriyle Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekât Şube Müdürlüğü kurulmuştu.



ÖMÜR BOYU BÜYÜKELÇİLİK!

Kararname ile ayrıca, İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Başdanışmanlar, Danışmanlar ve genel müdürlerden büyükelçi unvanı alanların, bu görevlerinden ayrılsalar da Cumhurbaşkanı tarafından geri alınmadığı sürece büyükelçi unvanı taşımaya devam edebilmeleri sağlandı.

Cumhurbaşkanı yurtdışında isterse geçici olarak özel diplomatik temsilcilikler kurabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı yabancı bir ülkede Türkiye’nin menfaatlarını koruyan bir devletin o ülkedeki temsilciliğinde geçici olarak temsilci görevlendirebilir.