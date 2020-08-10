Daha gelmeden tükendi: Ferrari Roma Türkiye'ye geliyor!

Ferrari Roma bundan yaklaşık 10 ay önce tanıtılmıştı. Ferrari'nin yeni coupe otomobili, V8 motoruyla dikkat çekiyor, Ferrari'nin geçmişten gelen İtalyan estetiğini buluşturan tasarımıyla da takdirleri topluyordu. Nitekim 10 aylık bir sürenin ardından Ferrari Roma, Türkiye topraklarına giriş yapıyor. Hem de dudak uçuklatan bir fiyat ile.

FERRARİ ROMA ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Ferrari Roma'nın Türkiye fiyatına geçmeden önce, onun özelliklerine kısaca bakalım. İtalya'nın başkenti Roma'dan adını alan otomobil, kaputunun altında 3,9 litrelik turbo beslemeli V8 motor taşıyor. Bu motor 620 beygir güç üretebiliyor. Bu sayede Ferrari Roma sadece 3,4 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

V8 motor, çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleşiyor ve sürücüsüne hızlı olduğu kadar konforlu vites geçişleri de sağlıyor. Otomobilin erişebileceği maksimum sürat ise 320 km/s.

İŞTE GELMEDEN SATILAN FERRARİ ROMA'NIN TÜRKİYE FİYATI

Ferrari Roma'nın fiyatı 3 milyon 981 TL olarak açıklandı. Türkiye'ye gelecek Ferrari Roma sayısı ise iki ile sınırlanmış durumda. Ancak bu iki otomobili satın almak artık mümkün değil. Zira, aktarılan bilgilere göre otomobillerin tamamı daha Türkiye'ye 'gelemeden' satıldı.