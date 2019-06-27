Damata büyük şok ! Gelinliğin içinden başka biri çıkınca...

İstanbul'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek damat Tamer Bekiroğlu, arkasından gelen gelinlik içindeki kişinin erkek arkadaşı olduğunu görünce şok oldu.

İstanbul'da düğün öncesi gelini ilk kez görecek damat Tamer Bekiroğlu, arkadan gelen gelinlik içindeki kişinin erkek arkadaşı olduğunu görünce şok oldu. Gelin Fulya Yüksel'in yaptığı şakanın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DAMAT, GELİNİ GÖRÜNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi gelini ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla Fulya Yüksel'in bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla arkadan gelen gelini bekledi. Beyazlar içinde gelen gelin, Tamer Bekiroğlu'nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde erkek arkadaşını görünce büyük şok yaşadı.

Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı.