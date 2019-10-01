DASK'ta hasar ihbar sayısı 2.000'in üzerinde

Başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den 2 bini aşkın Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı yapıldı.

Türkiye’de 2018 yılı sonu itibariyle 19.5 milyon konut bulunuyor. İstanbul’da 200 binin üzerinde boş konut satılmayı bekliyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK), Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen depremin ardından 2 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

EKSPER GÖREVLENDİRMELERİ DEVAM EDİYOR

DASK’tan yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kurumun hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladığı bildirildi.

Eksperlerin hasar tespiti için sigortalı konutlara gönderilmeye başlandığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“DASK, hasar süreçlerini etkin şekilde yönetmek için yürüttüğü çalışmalar sayesinde hasar tespitlerini mobil cihazlar üzerinden çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapıyor. Hasar tespit ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlanmasının ardından kısa sürede tazminat ödemeleri gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’DA DASK ORANI YÜZDE 63

Bugün Türkiye’de her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası ile güvence altında. Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Yalova, Sakarya ve Bolu’da sigortalılık oranları yüzde 80’i aşarken, İstanbul’da ise yüzde 63’e ulaşmış durumda. Güncel hasar bilgilendirmeleri www.dask.gov.tr web sitesinden takip edilebilirken; hasar ihbarları da yine aynı adresten ya da Alo DASK 125 çağrı merkezinden yapılabiliyor.”