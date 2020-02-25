Davutoğlu'ndan ''vize muafiyeti'' açıklaması !

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Bolu Kampı İstişare Toplantısı'nda konuştu. Davutoğlu, konuşmasında hükümetin yürüttüğü dış politikayı eleştirerek "Türkiye vize muafiyetini en geç 2018’de alacaktı. Niye alamıyoruz vize muafiyetini? Çünkü Avrupa ile rasyonel bir diplomasi yürütmüyoruz" dedi.

Davutoğlu, "Haziran 2016’da Türkiye’ye tahvil edilmiş olan ve size çok net söylüyorum bütün parlamentolardan da geçeceği konusunda bütün ülkelerin teminat verdiği vize muafiyeti niye sağlanamadı dört yıl içinde? O zaman bazı çevreler nasıl olsa alınacaktı niye şimdi alınması için ısrar ediliyor diye bizi eleştirmişlerdi. Eğer 2016 Mayıs’ında Türkiye’de bir parti, bir genel başkanın kendi partisi içinden muhatap kaldığı o gerçekten refik anlayışından uzak tavır olmamış olsaydı 2016 Haziranı’nda Türkiye vize muafiyetini alacaktı. 2013 yılında imzaladığımız geri kabul anlaşması gereği en geç 2018’de alınacaktı. O anlaşma olmamış olsaydı dahi 2018 Ocak’ında Avrupa tarafı Türkiye’ye 2013’teki anlaşmanın gereği olarak vize muafiyeti verecekti. Niye alamıyoruz vize muafiyetini? Çünkü Avrupa ile rasyonel bir diplomasi yürütmüyoruz. Yine o anlaşma çerçevesinde Gümrük Birliği gözden geçirilecekti ve Türkiye’nin pazar imkanları genişleyip ekonomisi nefes alacaktı. Ama olmadı. O anlaşma gereği iki fasıl açılacaktı. Hiçbir fasıl açılmadı, bütün müzakereler durduruldu. Niye biliyor musunuz? Dış politika denilen diplomasi süreci rasyonel ve akılcı bir şekilde yürütülmesi gerekirken bir referandum süreci, bir seçim süreci, her türlü dalgalanmada son derece hissi bir alana çekildi de ondan" şeklinde konuştu.