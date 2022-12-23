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DBP'ye terör operasyonu: Genel Başkan gözaltında

DBP'ye terör operasyonu: Genel Başkan gözaltında
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Diyarbakır'da terör soruşturma kapsamında DBP'ye yönelik operasyon düzenlendi. 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör soruşturması kapsamında DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi) yöneticilerin adreslerine ve DBP binalarına terör operasyonu yapıldı.

Başsavcılık tarafından 15 DBP'li isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da evinde gözaltında alındı.

HDP'nin bileşenlerinden biri olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin Genel Merkez binasına ve birçok il binasına yapılan baskınla ilgili HDP'den açıklama geldi. 

HDP'den yapılan açıklamada, "Bileşen partimiz Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi ve il örgütleri basılarak DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve yöneticileri gözaltına alınıyor. Bu darbe ve siyaseti yasaklama girişimi iktidarın korkusunun göstergesidir. Kürt halkını bu saldırılarla yıldıramazsınız." denildi.

Etiketler diyarbakır dbp terör operasyonu gözaltı keskin bayındır
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