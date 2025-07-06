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DEM Parti'den İmralı'ya 6'ncı ziyaret

DEM Parti'den İmralı'ya 6'ncı ziyaret
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Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. DEM Parti İmralı heyeti, 28 Aralık 2024, 22 Ocak, 27 Şubat, 21 Nisan ve 18 Mayıs tarihlerinde olmak üzere 5 defa İmralı'yı ziyaret etmişti.

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İHA

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Etiketler dem parti imralı abdullah öcalan
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