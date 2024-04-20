DEM, Tunceli'yi Dersim yaptı, X hesabı kapattı

DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin sosyal medyadaki ismini “Dersim Belediyesi” olarak değiştirdi. DEM Parti'nin bu değişikliği tepki çekerken, X platformu belediyenin sosyal medya hesabını kapattı.

Yerel seçimlerde DEM Parti, kazandığı Tunceli Belediyesi’nin resmi hesabının ismini “Dersim Belediyesi” olarak değiştirdi. Yapılan isim değişikliği sosyal medyada gündem olurken daha hesaba ulaşılamadığı görüldü.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, X kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı" dedi.

İşte Değirmenci'nin açıklaması:

"DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin resmi x hesabının ismi 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirildi. Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, x kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı."