  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Demirtaş'ın açıklamalarına destek yağdı! O ürünler için KDV indirimi istedi

Demirtaş'ın açıklamalarına destek yağdı! O ürünler için KDV indirimi istedi

Demirtaş'ın açıklamalarına destek yağdı! O ürünler için KDV indirimi istedi
Güncelleme:

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ekonomist Özgür Demirtaş'ın KDV'lerle ilgili yaptığı son paylaşım yine dikkat çekti.

Pandemiyle başlayan ekonomik dalgalanmalar enflasyonun artmasına neden olmuş, bu da beraberinde çoğu üründeki KDV oranının daha da artmasına sebebiyet vermişti. Son yıllardaki artışla beraber KDV oranındaki artış vatandaşın cebini sarsmıştı. Ekonomist Özgür Demirtaş, son paylaşımında kalem kalem saydığı ürünlerde indirim yapılması gerektiğini belirtti.

"BU DEĞİŞİM ÇOK BASİT"

Gündemle ilgili fikirlerini sosyal medya hesabından aktaran Demirtaş KDV'li ürünlerle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Yetkililerden Ricam var, şu anda % 10 KDV'li olan; kurşun kalemler, pastel boya, kalemtraş, silgi, okul-çocuk makası, defter, suluboya gibi ürünleri %1 KDV'ye

Şu anda % 20 KDV'li olan; versatil Kalemler, versatil kalem uçları, oyun hamuru, öğrenci sulu boya fırçaları ve stick yapıştırıcı gibi ürünleri %10 KDV'ye çekin lütfen...Bunlar ihtiyaç ürünleri. Bunlar Lüks tüketime giren ürünler değil. Çoçukların çoğu versatil kalem kullanıyor. Oyun hamuru kullanıyor. Bu değişimi yapmak çok basit. Karşılığı çocuklar için iyi olacaktır.

Etiketler demirtaş açıklama kdv değişim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Miray Daner'in ateşli sahnesi Kuş Uçuşu'na damga vurdu Miray Daner'in ateşli sahnesi Kuş Uçuşu'na damga vurdu Prof. Dr. Ahmet Ercan riskli bölgeleri tek tek açıkladı: ''7 ve üzeri deprem olabilir'' Prof. Dr. Ahmet Ercan riskli bölgeleri tek tek açıkladı: ''7 ve üzeri deprem olabilir'' Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi! Dolar, Euro ve altının ateşi yükseldi! Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Türkiye'de SUV satışları patladı! En çok satılan 20 model açıklandı Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı Ebru Gündeş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı 200 bin EYT başvurusunun neden reddedildiği belli oldu 200 bin EYT başvurusunun neden reddedildiği belli oldu Danla Bilic mide ameliyatı sonrası süper minisi ve dekoltesiyle mankenlere taş çıkardı Danla Bilic mide ameliyatı sonrası süper minisi ve dekoltesiyle mankenlere taş çıkardı Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Şanlıurfa'da aslan paniği! Ölü olarak bulundu Gelir vergisine büyük artış yolda Gelir vergisine büyük artış yolda