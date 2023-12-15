Demirtaş'ın açıklamalarına destek yağdı! O ürünler için KDV indirimi istedi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ekonomist Özgür Demirtaş'ın KDV'lerle ilgili yaptığı son paylaşım yine dikkat çekti.

Pandemiyle başlayan ekonomik dalgalanmalar enflasyonun artmasına neden olmuş, bu da beraberinde çoğu üründeki KDV oranının daha da artmasına sebebiyet vermişti. Son yıllardaki artışla beraber KDV oranındaki artış vatandaşın cebini sarsmıştı. Ekonomist Özgür Demirtaş, son paylaşımında kalem kalem saydığı ürünlerde indirim yapılması gerektiğini belirtti.

"BU DEĞİŞİM ÇOK BASİT"

Gündemle ilgili fikirlerini sosyal medya hesabından aktaran Demirtaş KDV'li ürünlerle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;



Yetkililerden Ricam var, şu anda % 10 KDV'li olan; kurşun kalemler, pastel boya, kalemtraş, silgi, okul-çocuk makası, defter, suluboya gibi ürünleri %1 KDV'ye



Şu anda % 20 KDV'li olan; versatil Kalemler, versatil kalem uçları, oyun hamuru, öğrenci sulu boya fırçaları ve stick yapıştırıcı gibi ürünleri %10 KDV'ye çekin lütfen...Bunlar ihtiyaç ürünleri. Bunlar Lüks tüketime giren ürünler değil. Çoçukların çoğu versatil kalem kullanıyor. Oyun hamuru kullanıyor. Bu değişimi yapmak çok basit. Karşılığı çocuklar için iyi olacaktır.