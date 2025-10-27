Deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İDO ve Şehir Hatları da İstanbul'da bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İDO VE ŞEHİR HATLARI'NDAN SEFER İPTALLERİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.



İDO'dan yapılan açıklamada da, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" denildi.

