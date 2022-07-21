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Denizi kirleten yüzer kreyne dudak uçuklatan para cezası

Denizi kirleten yüzer kreyne dudak uçuklatan para cezası

Yalova'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait kontrol uçağı tarafından denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 milyon 333 bin lira para cezası kesildi.

Yalova'da tersaneler bölgesinde denizi kirlettiği tespit edilen yüzer kreyne 1 milyon 333 bin lira ceza uygulandı.

 UÇAK TESPİT ETTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklaya göre, İzmit Körfezi'nin kontrol ve denetlenmesi amacıyla belediyenin çevre uçağının kontrol uçuşu sırasında, Yalova tersaneler bölgesinde, denizde petrol türevi kirlilik olduğu tespit edildi.

 Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, kirliliğe neden olan yüzer kreyne yönelik gerekli işlemler başlatılarak 1 milyon 333 bin ceza kesildi.

Etiketler deniz kirletme
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