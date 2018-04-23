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  3. 23 Nisan 2018 21:38

Denizli'de göçük: 1 işçi ölü

Denizli'de işçi Kafi Demircilerin atık su borusu döşemek için girdiği kanalda göçük meydana geldi.

Denizli'de göçük: 1 işçi ölü
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, işçi Kafi Demirciler (63), atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altında kaldı. İtfaiye ekibi tarafından yıkıntıdan çıkarılan Demirciler, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Şafak Mahallesi 1059 Sokak'ta meydana geldi. Kafi Demirciler'in 4 metre derinliğindeki kanalda, atık su tahliye borusu döşediği sırada göçük oluştu. Yıkıntı altında kalan Demirciler için işçi arkadaşları sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, Demirciler'i göçükten ağır yaralı çıkardı. Demirciler, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafi Demirciler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KURTARILAMADI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altından yaralı çıkarılan işçi Kafi Demirciler (63), kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Demirciler'in ölüm haberini alan ailesi, yakınları ve işçi arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

DHA

itfaiye , su borusu , göçük , kanal
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