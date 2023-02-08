Deprem bölgesine gönderilen Mehmetçik sayısı belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, deprem bölgesinde 16 bin 785 personelin görev yaptığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin ardından TSK'nın sahaya geç sürüldüğü iddiası tartışma konusu oldu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede 15 bin 203 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, bin 112 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 470 Hava Kuvvetleri personeli olmak üzere bölgede toplam 16 bin 785 personelin görev aldığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında 114 hava aracının görev yaptığı belirtilirken, 1 adet seyyar sahra hastanesi, 34 adet seyyar sahra mutfağı ve 4 adet seyyar sahra fırınının kurulduğu kaydedildi.